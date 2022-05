Onze man kookt uit ‘That sounds so good’: “Weinig ingrediënten, veel smaak”

Als ik een Amerikaans kookboek zie, dan word ik een beetje wantrouwig. Niet omdat ik vrees dat er alleen hamburgers in zullen staan. Een van mijn allereerste kookboeken was een vertaald Amerikaans kookboek. Daar ben ik pas na een tijdje achter gekomen, maar het was me al snel duidelijk dat veel gerechten niet aansloten bij wat ik gewoon was of verwachtte. Dus toen That sounds so good van de Amerikaanse chef-kok, kookboekauteur en YouTube-chef Carla Lalli Music op mijn bureau belandde, bladerde ik er wat argwanend doorheen.