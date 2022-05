Andrew Wiggins (Golden State) pakt uit met fenomenale dunk, maar Ja Morant loodst Memphis naar winst met evenaring record in play-offs

De NBA-play-offs leverden in de nacht van dinsdag op woensdag weer heel wat spektakel op. In de halve finales van de Western Conference haalde Memphis Grizzlies het met 106-101 van Golden State Warriors. Andrew Wiggins pakte bij Golden State uit met een fenomenale dunk, Ja Morant loodste Memphis naar winst met een evenaring van zijn persoonlijk record in de play-offs: 47 punten.