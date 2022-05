Amber Heard aan zet op proces: “Johnny Depp zocht naar cocaïne in haar vagina”

In het proces tussen Johnny Depp en Amber Heard hebben de advocaten van de acteur hun pleidooien afgerond. De actrice is nu aan zet, en haar eerste getuige beschreef meteen verontrustende beschuldigingen van seksueel geweld. Heard lijdt door het misbruik wel degelijk aan een posttraumatisch stresssyndroom maar heeft géén persoonlijkheidsstoornissen, argumenteerde haar psychologe.

Dokter Dawn Hughes was als eerste getuige opgeroepen door Amber Heard. De forensisch psycholoog sprak dinsdag in de rechtbank een eerdere analyse van een psycholoog die voor Depp was komen getuigen regelrecht tegen. Hughes stelde ondanks grondige onderzoeken géén persoonlijkheidsstoornissen vast, maar wél een posttraumatisch stresssyndroom. Dat was minstens deels het gevolg van misbruik door Depp.

Het ging daarbij volgens Hughes om verbaal maar ook fysiek en seksueel geweld. Hughes beschreef meerdere incidenten waarover Amber Heard aan haar of andere therapeuten verteld had.

Het in de openingspleidooien aangehaalde incident met de fleswerd herhaald: in Australië in 2015, toen Depp tijdens een ruzie zijn vingertopje verloor, zou hij haar gepenetreerd hebben met een wodkafles. “Hij sloeg haar en wurgde haar en zei ‘ik ga je fucking vermoorden’. Hij greep een fles van op de bar en penetreerde haar ermee. Heard beschreef dat ze zichzelf dissocieerde van haar lichaam. Ze kon alleen maar denken: ‘God, ik hoop dat het niet de gebroken fles is’.”

Daarnaast zou Depp op andere momenten dronken of high geworden zijn, haar slaapkleed gescheurd hebben en geprobeerd hebben seks met haar te hebben. Hij zou ook een “vaginaal onderzoek” met zijn vingers bij haar uitgevoerd hebben omdat hij dacht dat ze daar cocaïne verborg. Andere keren zou hij haar, toen hij kwaad op haar was, gedwongen hebben tot orale seks. Toen hij boos was tijdens een trip in de Bahama’s penetreerde hij haar met zijn vingers en bewoog hij haar hardhandig, aldus Hughes.

Dokter Dawn Hughes beschreef schokkende beschuldigingen van seksueel geweld. — © AFP

Depp was volgens Hughes ziekelijk jaloers op alle mannelijke collega’s van Heard en beschuldigde haar ervan affaires met hen te hebben. Tijdens een vlucht in 2015 zou Depp razend geworden zijn over haar “escapades” met James Franco, en tegen haar rug geschopt hebben.

Depp gedroeg zich controlerend, en verbood Heard om “tieten” of “achterwerk” te laten zien. Heard moest “mom jeans” dragen, aldus Hughes. Depp probeerde ook haar carrière te controleren.

Misbruikt door vader

Hughes zei dat Heard, volgens wat ze aan haar therapeuten vertelde, in gevaar was. “Mijnheer Depp dreigde haar te vermoorden. De toename in ernst van het misbruik, de gedwongen seksuele activiteit, het wurggedrag, zijn obsessieve jaloezie, het controlerende aspect en zijn dreigen met zelfdoding... Dit betekent dat een vrouw risico loopt op serieuzer, dodelijker huiselijk geweld.”

Amber Heard had volgens haar psychologe een moeilijke jeugd, met drugsverslaafde ouders. — © REUTERS

Volgens Hughes is het niet abnormaal in zulke relaties dat het slachtoffer toch bij haar man blijft. Bovendien was Heard opgegroeid met een gewelddadige vader, die haar en haar moeder misbruikte. “Ze leerde dat ze kon houden van iemand die haar pijn deed. Ze wist dat iemand die haar pijn deed ook van haar kon houden.”

Naast de trauma’s die ze door Depp opliep, leed Heard ook aan “duidelijke psychologische en traumatische effecten” door uitspraken van Depp via zijn advocaat, aldus Hughes. Die had haar beweringen over seksueel misbruik een “hoax” genoemd. Dat leidde tot de tegenzaak voor 100 miljoen dollar die Heard aanspande, waarin ze Depp ervan beschuldigt samengespannen te hebben met zijn toenmalige advocaat om haar te belasteren.

Heards team wilde zaak annuleren

De advocaten van Heard hadden dinsdag aanvankelijk geprobeerd om Depps zaak te laten annuleren. Depp beschuldigt zijn ex-vrouw van het afleggen van valse verklaringen in een opiniestuk over huiselijk geweld dat in 2018 door de krant The Washington Post werd gepubliceerd. Heard verklaarde daarin dat ze het slachtoffer was van huiselijk geweld. Ze noemde Depp niet bij naam, maar die laatste meent dat het opiniestuk zijn imago schaadt en dus eist hij 50 miljoen dollar.

Heards advocaat Ben Rottenborn beweerde dinsdag dat Depp geen bewijs had aangebracht van kwaadwilligheid, en wees erop dat Heard de titel van het bewuste opiniestuk niet zelf schreef. Zij retweette die alleen maar. Bovendien was het volgens Heards team bewezen dat Depp haar minstens verbaal misbruikte. “Het hof dient dit verzoek tot nietigverklaring te accepteren door het onweerlegbaar bewijs dat het hij (Depp, red.) was die Amber heeft aangevallen”, klonk het bij de advocaat van Heard.

Depps team reageerde fors. Heard was volgens advocaat Ben Chew wel degelijk schuldig aan laster. “Ze zette haar naam bij het stuk, ze is verantwoordelijk.” Het was “voor iedereen en hun broer” duidelijk dat ze het had over haar “valse” contactverbod met Depp. “Ze was niet in gevaar, het was oplichting om 7 miljoen te krijgen.” Het artikel werd bovendien bewust gepubliceerd vlak voor de release van haar film Aquaman. “Als het op een ander moment was gebeurd, had niemand er iets om gegeven. Niemand was geïnteresseerd in wat ze te zeggen had, behalve als ze laster spuwde over Depp.”

Depp overlegt met zijn advocaat. — © AFP

Met geloofwaardige getuigen én audiomateriaal waarin Heard toegaf dat ze hem sloeg, had Depp volgens zijn advocaat “niet alleen voldaan aan alle vereiste elementen voor zijn vordering wegens laster - inclusief kwaadwilligheid - maar ging hij nog een stap verder door aan te tonen dat mevrouw Heard hem fysiek mishandelde.” Ben Chew verhief zijn stem, wees naar Heard en zei: “Zij is de misbruiker in deze rechtszaal.”

De rechter ging niet in op de vraag tot annulatie. Depps team reageerde tevreden in een verklaring: “In de afgelopen drieëneenhalve week hebben we bijna dertig getuigen gezien en gehoord die de beweringen van de heer Depp hebben bevestigd en ondersteund dat mevrouw Heard hem heeft belasterd in haar opiniestuk uit 2018. Het roekeloze opiniestuk van mevrouw Heard zorgde er op zijn beurt voor dat hij een deal van 22,5 miljoen dollar met Disney verloor voor Pirates of the Caribbean 6, en resulteerde in een totaal verlies aan inkomsten van meer dan 40 miljoen dollar sinds 18 december 2018.” Eerder op de dag was een boekhouder van Depp die berekening als laatste getuige komen uiteenzetten.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

“Talloze getuigen hebben getuigd dat mevrouw Heard zich bezighield met psychologisch, verbaal en fysiek misbruik tegen de heer Depp, en we zijn tevreden met de beslissing van de rechter om het proces voort te zetten nadat Mr. Rottenborn er niet in slaagde de rechtbank te overtuigen dat er redenen waren om de zaak af te wijzen. We hebben vertrouwen in de toekomst van de zaak en dat de waarheid gedeeld zal blijven worden.”