“Coole zanger met geweldige stem”: na één repetitie staat Jérémie Makiese in top 10 bij de bookmakers

Goed begonnen, half gewonnen. Met zijn eerste repetitie op het Eurovisiesongfestival maakte Jérémie Makiese (21) dinsdagmiddag indruk. Kenners ter plekke spaarden hun lof niet en voorspellen een hoge score voor ons land. Makiese zelf had vooral oog voor het vrouwelijk schoon in Turijn.

“Een oerdegelijke song, en een verbazingwekkende stem.” Qua compliment kan het tellen. Onze Belgische Songfestivalinzending Jérémie Makiese had aan één repetitie genoeg om de meningen over zijn song Miss you bij te sturen. Vooraf voorspelden de bookmakers een plek achteraan de top 20 voor de zingende keeper van voetbalclub Virton. Dinsdag, na zijn eerste stappen op het podium, stelden verschillende watchers dat meteen bij naar een plaats in de top 10.

“Jérémie heeft de swag”, aldus de Brit Jonathan Vautrey, verantwoordelijk voor de belangrijkste fansite van het Songfestival. “Zijn act met achtergronddansers helpt ook. Het is niet per se vernieuwend, of iets wat we nog nooit zagen. Maar het is zeker een solide performance.”

EBU / NATHAN REINDS

Deed Makiese bij zijn vertrek op maandag nog geheimzinnig over de look van zijn optreden, dan werd nu een en ander duidelijk. Hij kiest voor een simpele outfit: een jeans, zwarte T-shirt en zilveren vest. Ook zijn dansers houden het sober, volledig in het zwart. “De lichtshow met oranje en gouden gloed past goed. Jérémies zang is perfect en hij komt zonder enige moeite cool over”, klinkt het bij eurovision.tv, het officiële kanaal van de wedstrijd.

Kaduuk podium

Makiese, die maandag de stad verkende en in een pizzarestaurant dineerde, reageerde tevreden na zijn repetitie. “Het was awesome. Hier hou ik van. De mensen zorgen goed voor ons. Mijn crew, de dansers, iedereen is blij dat we er eindelijk zijn. Ik voel me opgewonden en emotioneel, maar wil me vooral amuseren. En viben met mijn vrienden.” Al biechtte hij op niet enkel oog te hebben voor de muziek. “De meisjes in Turijn mogen er ook wezen, ja.” (lacht)

EBU / NATHAN REINDS

Komende vrijdag mag Makiese opnieuw het podium op, om zijn show verder voor te bereiden. Dat zal op een licht gewijzigd podium zijn. Na technische problemen met een bewegende halve boog moest de organisatie ingrijpen om pannes en ongelukken te voorkomen. De draaiende delen van de boog worden nu vastgemaakt. Zo wordt vermeden dat de onderdelen slechts gedeeltelijk werken en zijn alle kandidaten zeker van een gelijke kans.

Op donderdag 12 mei treedt Jérémie Makiese op tijdens de tweede halve finale van het Songfestival. Stoot hij door, dan mag hij aan de bak tijdens de grote finale op zaterdag 14 mei.

EBU / NATHAN REINDS

EBU / NATHAN REINDS

