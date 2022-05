Formule 1-pionier Tony Brooks (90) is overleden

Tony Brooks, één van de bepalende Formule 1-rijders in de jaren 1950, is op 90-jarige leeftijd overleden. Dat meldt Formula 1.

De Brit won zes Grote Prijzen in zijn carrière en greep in 1959 net naast de wereldtitel. Na Juan Manuel Fangio, Alberto Ascari en Stirling Moss was Brooks de meest succesvolle piloot van zijn generatie.

Brooks debuteerde in 1956 voor BRM in de Britse GP. De twee volgende jaren reed hij voor Vanwall, waarna Enzo Ferrari hem vroeg om voor zijn beroemde team te racen. Brooks zou tot 1961 racen.

“Ik ben triest te horen dat Tony Brooks is overleden”, stelt F1-CEO Stefano Domenicali. “Hij maakte deel uit van een speciale groep piloten. Zij waren pioniers en verlegden de grenzen in een tijd van grote risico’s. Hij zal worden gemist en onze gedachten gaan in deze periode uit naar zijn familie.”

