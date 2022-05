‘Moulin Rouge’-feesttent verrijst in Nieuwerkerken

“Toen in 2019 de heraangelegde Kerkstraat en het vernieuwde gemeenteplein werden ingehuldigd, hebben we voor de eerste keer een spiegeltent geplaatst. Ook toen hadden we verschillende activiteiten voor verschillende leeftijden. Omdat die aanpak zo in de smaak viel, hebben we toen meteen na afloop beslist om daar een jaarlijkse traditie van te maken” zo vertelt schepen van feestelijkheden Miet Bessemans (CD&V). Het huurcontract voor de tent werd getekend, maar in 2020 ging het feest ging niet door omwille van corona. Zelfde scenario in 2021… “Maar nu kan en mag het dus weer wel. De tent is alvast geplaatst en ze is nog een maat groter dan in 2019. Deze uniek Moulin Rouge-tent biedt plaats aan 450 aanwezigen en is de uitvalsbasis voor alle activiteiten. Voor elk wat wils, dat is het achterliggende idee. Donderdag 5 mei starten we met een dansnamiddag voor de senioren, vrijdag 6 mei is het swingen geblazen met muziek uit de jaren 70 en 80. Op zaterdag 8 mei kan de jeugd zich uitleven met Discobar Vaneigens. Zondag eindigen we met een familiedag en we stellen langs de tent dan ook attracties en springkastelen op. Alle inwoners zijn welkom en de toegang voor al deze activiteiten is gratis”, zo besluit schepen Bessemans. len