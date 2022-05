Wijer daverde op 1 mei

De nacht van 1 mei leek het even of de legendarische fuif ‘Wijer Davert’ terug was van weggeweest, maar dat bleek niet het geval. Toch was het opnieuw voetbalclub DZS Nasser die aan de basis lag, maar nu met ‘mei openschieten’.

“Zeker na corona voelden we dat vele mensen toch weer heel veel zin hebben om gezellig samen te komen en plezier te maken. Met de club hebben we daarom beslist om de traditie van het openschieten van de maand mei weer in ere te herstellen. Concreet hebben we verfpotten gevuld met carbuur en het goedje doen ontsteken, en dat zorgde voor luide knallen”, zo vertelt Tibo Bamps. Maar behalve geknal was er vooral heel veel muziek te horen. De meer dan 400 aanwezigen aan het voetbalterrein van Wijer kregen optredens van The Beagles en van Outback voorgeschoteld. len