Villarreal 45 minuten op een gele wolk, maar Liverpool is eerste Champions League-finalist

Drie jaar na de winst tegen Tottenham, staat Liverpool weer in de finale van de Champions League. Nochtans waren The Reds halverwege de wedstrijd een hartfalen nabij toen Villarreal al korte metten had gemaakt met de 2-0-bonus uit de heenmatch. Het geloof in een Spaanse stunt duurde uiteindelijk een uur.

“Oef”, dacht Jürgen Klopp toen Fabinho iets voorbij het uur besloot aan te leggen en de Villarreal-doelman Rulli door de benen te grazen nam. Even later kopte Luis Diaz de 2-2 binnen en brak de veer definitief bij Villarreal. Het sprookje van El Submarino Amarillo, De Gele Duikboot was uit. Oef, dachten ook Beatles-fans, Yellow Submarine kan nog steeds ongegeneerd gedraaid worden aan de oevers van de Mersey.

Liverpool speelt op 28 mei de 15de Europese finale in zijn geschiedenis, de vierde al in zeven jaar Jürgen Klopp. De eerste, de eindstrijd van de Europa League in 2016, verloor de Duitser van het Sevilla van Unai Emery. Niemand die na de 2-0 op Anfield dit keer een stuiver voor de kansen van de Emery boys. Niet vergeten, de trots uit het stadje van 50.000 inwoners staat pas zevende in La Liga, de positie die het ook eind vorig seizoen bekleedde. Dat het in de Champions League mocht aantreden, dankte het aan de huisspecialiteit van Emery. Vijf keer haalde hij de finale van de Europa League, vier keer won hij. Waarvan ook die van vorig seizoen, met Villarreal, hun eerste Europese finale ooit.

Na hun stunts tegen Juventus en Bayern München zou Liverpool de opmars van Villarreal wel eventjes een halt toeroepen. Liverpool is nog een ander kaliber, de heenmatch (2-0) legde de verhoudingen al bloot én Danjuma, de ex-speler van Club Brugge en topschutter van de ploeg, bleef geblesseerd aan de kant. Neen, de geelhemden, gingen het niet redden.

Assistkoning Capoue

Leek dat even anders uit te draaien. De wedstrijd was amper opgewarmd toen El Madrigal al ontplofte. Coquelin zwiepte de bal voor doel waarop Capoue een even geniale als onbedoelde bal breed gaf. De Senegalees Dia, vervanger van Danjuma, schoof de 1-0 van dichtbij tegen de netten. Jürgen Klopp knipperde met de ogen en mocht blij zijn dat de score niet meteen hoger opliep. Dani Parejo plaatste naast, een kopbal van dichtbij van Gerard Moreno belandde op Robertson.

Dia scoorde de 1-0. — © AP

De Engelsen schrokken zich kapot. Ze hapten naar adem terwijl Villarreal het gaspedaal indrukte. Liverpool bleef zelf te slordig aan de bal. Een bal boven op de lat van Thiago Alcantara kon nauwelijks voor verlichting zorgen. De Spanjaarden speelden zo agressief en gretig dat Liverpool niet de indruk kon wekken dat het voor een plaats in de finale speelde. Een counter met Jota werd geneutraliseerd door doelman Rulli.

Aan de overzijde gooide Alisson Becker zich ook voor een doorgestoten Lo Celso, na een ziekenhuisbal van Keita. De Braziliaan hield zich in, speelde de bal met zijn lijf en gleed zo ook Lo Celso omver. Terecht geen strafschop, vonden ref Makkelie en zijn VAR, tot onvrede van Villarreal. Lang hoefde de thuisploeg niet te treuren. Een diepe bal werd op het eerste zicht weer knullig gecontroleerd door Capoue maar weer puurde hij er een assist uit: zijn voorzet was afgemeten, Coquelin torende boven een apathische Alexander-Arnold uit: 2-0.

Bij Liverpool wisten ze hoe laat het was toen Coquelin de 2-0 scoorde. — © ISOPIX

Rulli de zwakke schakel

Klopp klopte op tafel in de rust, liet Jota in de kleedkamer en bracht bij de start van de tweede helft Luis Diaz in. Duidelijk was dat de Spanjaarden veel energie hadden verbruikt. Liverpool herstelde het evenwicht en vond stilaan weer de controle. Nadat een schot van Alexander-Arnold op de lat afweek en Luis Diaz te wild omsprong met de ruimte die hij kreeg, volgde enkele fatala salvo’s. Eerst verloste Fabinho zijn ploeg van een lange, stille reis terug naar Engeland.

Salah klimt in de rug van Fabinho, die Liverpool verloste. — © AP

Luis Diaz kreeg het stadion helemaal stil met zijn kopbal (2-2).

Luis Diaz krijgt het stadion stil. — © AFP

Toen Rulli, de zwakke schakel bij de Spanjaarden, te ver uit zijn goal kwam en naast de bal ging, zonk de duikboot helemaal. Mané toonde zich genadeloos voor de blunderdoelman: 2-3. Liverpool blijft uitzicht houden op de quadruple. Villarreal, dat zestien jaar geleden ook al eens in de halve finales van de Champions League sneuvelde, eindigde nog met tien, na een tweede geel voor Capoue. Niet alle sprookjes kennen een happy end.