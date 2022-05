Op deze adressen kan je jouw gratis appelboompje afhalen in jouw gemeente

In kwekerij Carolus in Nieuwerkerken maken ze 26.700 appelboompjes klaar om te verdelen over heel Limburg. — © Karel Hemerijckx

Het Belang van Limburg deelt op zaterdag 7 mei 26.700 appelboompjes uit in heel onze provincie. Hier ziet u waar u de gereserveerde boompjes tussen 8.30 en 12.30 uur kan afhalen in elke gemeente.

Komende zaterdag is het zover, dan delen we op één voormiddag alle 26.700 gratis appelboompjes uit die onze lezers bestelden. In elke Limburgse gemeente is er dan een afhaalpunt waar onze teams de gereserveerde boompjes zullen overhandigen tussen 8.30 en 12.30 uur.

In de bijgevoegde lijst kan u terugvinden op welk adres u precies moet zijn in de verschillende gemeentes.

© Serge Minten

We doen er alles aan om de verdeling zo vlot mogelijk te laten verlopen, maar op sommige plaatsen kan het druk zijn en moet u misschien even wachten, daar vragen we begrip voor. Geef elkaar de nodige ruimte en laten we het gezellig houden als appelboomvrienden onder elkaar.

Nog even meegeven: de boompjes zijn tussen 1,50 meter en 1,80 meter hoog, de stam heeft ongeveer de dikte van een borstelsteel. De boompjes zitten niet in een pot. De wortels liggen bloot, er zit geen aarde aan, maar eventueel kan u een zakje meebrengen om rond de wortelkluit te doen tijdens het transport. U kunt alleen een boompje meekrijgen als u er eentje heeft besteld via onze actie.

U hebt een mail ontvangen met een QR-code en praktische richtlijnen voor de afhaling, breng die mail mee naar het afhaalpunt. Als u daar die bevestigingsmail kan laten zien op uw gsm is dat prima, afdrukken hoeft dus niet, laten we papier besparen! Nog geen mail van ons gekregen? Kijk even of het bericht niet tussen de digitale post in uw spamfolder is terechtgekomen.

Samen met het boompje krijgt u plantinstructies mee.

We verdelen verschillende appelrassen, het kan verschillen van gemeente tot gemeente. We kunnen niet op voorhand zeggen welke soort appelboom in welke gemeente wordt uitgedeeld. U kunt dus ook niet zelf een ras/boompje uitkiezen.

U kunt de boompjes alleen op zaterdag 7 mei (laten) afhalen, we kunnen ze niet voor u bewaren tot later. Voor boompjes die op die dag niet worden afgehaald, zoeken we zelf een gepaste bestemming.

Tot zaterdag!