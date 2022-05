Pelt wint, maar is nog niet zeker over deelname aan de finale van de play-offs

Tongeren kwam met nog vier speeldagen op de teller niet meer in aanmerking voor een plaats in de finale van de play-offs, maar een prestigezege wilde het wel. Net als in de halve finale van de beker van België begon Pelt zwak aan de confrontatie tegen de Zuid-Limburgers. Vijf minuten voor het einde van de eerste helft leidde Tongeren met 11-14 en in de slotfase van die eerste periode deed het er met twee doelpunten nog een schepje bovenop, 11-16. Pelt maakte meteen na rust de intenties voor de tweede helft duidelijk, 18-21 (38’) en met nog een kwartier te gaan was bij 22-22 alles te herdoen. Tongeren klampte dan nog aan tot 25-25, maar moest in de slotfase het initiatief aan de thuisploeg laten.

Met nog drie wedstrijden op de teller blijft Sporting Pelt op de derde plaats, maar de achterstand op het nummer twee Bocholt bedraagt amper één punt. Leider Visé ligt twee puntjes voor. En Pelt speelt nog in het eigen Dommelhof tegen de twee concurrenten. Het heeft kwalificatie voor de finale van de play-offs dus in eigen handen. (ik)