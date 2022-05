Bekende (plus)vader-kindduo’s aan de slag in ‘Bake Off Moederdag’: “We wensen ze veel sterkte en Immodium toe”

“Zonder moeder zaten we allemaal nog in de ballen van ons vader.” Het zijn niet onze woorden, maar die van Jeroom. Het is het motto van de presentator om een moederdagspecial van ‘Junior Bake Off’ op ons los te laten. Afgelopen zomer kropen Sam (49) en Kenji Gooris (20), Christophe (49) en Juneau Stienlet (12) en Gloria Monserez (20) en Danny Timmermans (53) in de bekende baktent om voor de mama’s te bakken. Wij mochten erbij zijn.