Novak Djokovic begint jacht op vierde titel met zege tegen Monfils in Madrid

De Serviër haalde het met 6-3 en 6-2 van Gaël Monfils (ATP 21), ruim een week na zijn nederlaag in de finale in Belgrado tegen de Rus Andrey Rublev. In de onderlinge confrontaties trok de Fransman nog geen enkele keer aan het langste eind, het staat maar liefst 18-0 in het voordeel van Djokovic.

Bij de laatste 16 neemt Djokovic het op tegen ofwel de Schot Andy Murray (ATP 78), die een wildcard kreeg, ofwel de Canadees Denis Shapovalov (ATP 16).

Djokovic won het prestigieuze toernooi in Madrid al drie keer, in 2011, 2016 en 2019. (belga)