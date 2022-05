Obstakelloop moet op Olympische Spelen van 2028 paardrijden vervangen in de moderne vijfkamp

De Internationale unie voor moderne vijfkamp (UIPM) heeft op advies van een atletencommissie twee varianten van obstakelloop geselecteerd uit meer dan zestig kandidaat-sporten om het paardrijden te vervangen in de moderne vijfkamp. Er was kritiek gekomen op het onderdeel waarbij paarden over obstakels moeten springen nadat de Duitse coach Kim Raisner op de Olympische Spelen in Tokio een paard sloeg dat weigerde te springen en atlete Annika Schleu aanmoedigde het paard te slaan.