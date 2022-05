Kim Kardashian poseert in de iconische jurk naast haar vriend en stand-upcomedian Pete Davidson. — © REUTERS

Ondernemer, trendsetter en realityster Kim Kardashian (41) heeft zichzelf weer maar eens overtroffen. Deze keer verscheen ze op het New Yorkse Met Gala in een outfit die sinds de sixties een iconische status heeft: de jurk waarin Marilyn Monroe zong voor president John F. Kennedy. Een ode aan de geschiedenis volgens sommigen, “ongepast” volgens anderen. Alle weetjes over de jurk op een rij.