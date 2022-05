Het is veel te droog. Experts roepen op om zuinig om te springen met watervoorraad

Sint-Truiden

Het is opnieuw véél te droog. En hoewel de grondwaterstanden na de natte zomer van 2021 weer richting een normaal peil gingen, heeft het neerslagtekort van de voorbije twee maanden onze reserves opnieuw flink aangetast. Water wordt steeds schaarser. Er zuinig mee omspringen, is dan ook de boodschap. We moeten ons gedrag aanpassen aan die waterschaarste. Dat gebeurt ook in de land-en tuinbouw. Bij Proefcentrum Fruitteelt in Sint-Truiden werken ze aan toepassingen om efficiënter om te gaan met water.