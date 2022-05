Wooninspectie stelt diverse gebreken vast in appartementsgebouw in Veldwezelt

Dinsdag voerde de politie Lanaken-Maasmechelen samen met het Agentschap Wonen Vlaanderen een wooninspectie uit in verschillende huurappartementen in de Berenhofstraat in Veldwezelt. Daarbij werden diverse gebreken en tekortkomingen vastgesteld. Burgemeester Marino Keulen wacht het rapport af vooraleer er eventuele verdere stappen ondernomen worden.

Nadat de politie Lanaken-Maasmechelen een aantal overtredingen vaststelde in de huurappartementen van Residentie Wezelhof in de Berenhofstraat in Veldwezelt, werd dinsdag de wooninspectie opgevorderd om de woonkwaliteit en woonveiligheid van de appartementen te onderzoeken.

Burgemeester Marino Keulen (Open Vld): “Ik vernam van de politie dat er inderdaad meerdere gebreken en tekortkomingen werden vastgesteld door de wooninspectie en wacht nu het rapport af. Op basis daarvan kunnen we eventuele maatregelen treffen, desgevallend de betrokken appartementen tijdelijk onbewoonbaar verklaren. In ieder geval zullen we de eigenaar-verhuurder aanzetten tot het opnemen van zijn verantwoordelijkheid.”(eva)