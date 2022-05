Matz Sels naast Gianluigi Donnarumma genomineerd voor trofee beste doelman in Ligue 1

Rode Duivel Matz Sels (Straatsburg) is een van de genomineerden voor de trofee voor beste doelman van de Franse Ligue 1. Dat maakte sportkrant L’Équipe dinsdag bekend.

De prijs wordt uitgereikt door UNFP, de Franse spelersvakbond. Behalve Sels zijn ook Gianluigi Donnarumma (PSG), Pau Lopez (Marseille), Walter Benitez (Nice) en Alban Lafont (Nantes) genomineerd. De trofee wordt op 15 mei uitgereikt.

Sels, die op 29 maart voor het eerst in actie kwam met de Rode Duivels tegen Burkina Faso, miste dit seizoen geen enkele wedstrijd in de Ligue 1 en hield elf keer de nul. Alleen Benitez van Nice deed beter. Straatsburg is knap zesde en doet nog volop mee voor Europees voetbal. (belga)