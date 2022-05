Verenigde Staten

Het recht op abortus staat in de Verenigde Staten op de helling. Dat blijkt uit de gelekte kladversie van een uitspraak van het Amerikaanse Hooggerechtshof. Er is gestemd om het vonnis in de beruchte zaak Roe vs. Wade terug te draaien, en dat kan verstrekkende gevolgen hebben. Ook het lek zelf is ongezien.