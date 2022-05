Genkenaar Milan Fretin verovert bergtrui in Vierdaagse van Duinkerke

Milan Fretin reed zich in de kijker in de eerste etappe van de Vierdaagse van Duinkerke. De Genkenaar van Sport Vlaanderen-Baloise glipte mee in de vlucht van de dag en hield daar als beloning de bergtrui aan over.

Fretin repte zich in het begin van de eerste etappe naar Cyril Barthe en Evaldas Siskevicius. Zo maakte hij deel uit van de vroege vlucht, die zou standhouden tot halfweg koers. Fretin pakte daarop nog punten voor het bergklassement, nadat hij de eerste GPM al voor zijn rekening nam. Hij mag woensdag met de bolletjestrui starten in de tweede etappe.

“Wij kregen nooit echt veel voorsprong, ook al was er op sommige plaatsen meewind”, deed Fretin zijn verhaal. “Eens het peloton begon te koersen, wisten we het meteen. Het was mijn doel de bergtrui of de rushestrui te nemen. Het is uiteindelijk die eerste geworden. In de eerste sprint kon ik Barthe achter mij houden. In de tweede spurt was die sterker dan ik. En dan slaagde ik er nadien nog eens in, we waren toen al gegrepen door het peloton, de volle drie punten te pakken en hierdoor werd ik leider in het bergklassement. Het komt er nu op aan die bollentrui zo lang mogelijk rond mijn schouders te houden.”

“Natuurlijk zijn er morgen weer een pak punten te verdienen. Het zal afwachten worden hoe de benen voelen. Mijn eerste missie is alvast geslaagd, maar ik hoop die trui toch zo lang mogelijk te behouden”, besloot Fretin.

