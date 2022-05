Limburgse brandweerzones rukten vorig jaar 47.000 keer uit

De drie Limburgse brandweerzones kregen in 2021 47.023 oproepen binnen. Er waren meer branden, meer ziekenwagenritten en meer oproepen voor wateroverlast dan in 2020.

Op 4 mei is het weer internationale Dag van de Brandweer, waarbij het beroep in de kijker wordt gezet. Deze keer legt de brandweer de link met Star Wars Day, dat ook op 4 mei valt. De slogan luidt dit jaar dan ook: ‘This Force is With You’.

Uit de cijfers van 2021 blijkt dat de brandweerzones Zuid-West Limburg, Oost-Limburg en Noord-Limburg samen 47.023 keer werden opgeroepen. In 2.459 gevallen ging het om een brand. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een woningbrand, voertuigbrand of natuurbrand, maar ook een loos brandalarm. Er waren vorig jaar 162 oproepen meer dan in 2020, wellicht omwille van de lockdowns. Toch is elke brand er een te veel en blijft de brandweer hameren op het belang van rookmelders en een goed vluchtplan.

© Tom Palmaers

Meer wateroverlast, veel minder wespen

Vorig jaar waren er in Limburg 28.406 ziekenwagenritten, 4.000 meer dan in 2020. Wellicht had dit ook te maken met corona: er waren minder verkeersongevallen met gewonden en omwille van corona waren mensen mogelijk minder snel geneigd om een ambulance te bellen.

Logischerwijs lag het aantal oproepen voor storm- en wateroverlast een pak hoger dan in 2020, met 4.372 meldingen. “De verklaring ligt voor de hand: een erg nat voorjaar, met piekmomenten in juni en juli toen er in heel wat Limburgse gemeenten overstromingen waren”, klinkt het bij de brandweer. Door de natte lente en zomer lag het aantal wespenverdelgingen wel een pak lager: 5.083 in vergelijking met 18.816 in 2020.

Vacatures

Op dit moment werken 1.447 mensen bij de Limburgse brandweer. 267 doen dat in hoofdberoep, 1.114 vrijwilligers combineren het met een andere job, 66 mensen zorgen voor de administratieve ondersteuning. De brandweer is nog steeds op zoek naar gemotiveerde mannen en vrouwen om hen te vervoegen. Er zijn nog heel wat openstaande vacatures. siol

Alle info over werken bij de brandweer vind je op debrandweer.be of ikwordbrandweer.be