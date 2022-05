Beide benen verloren door landmijn, maar nu toch een openingsdans voor 23-jarige Oksana

In een ziekenhuis in Lviv danste maandag een pasgetrouwd koppel zijn openingsdans. Een aangrijpend moment want Oksana, de bruid, verloor amper vijf weken geleden haar beide benen bij een landmijnexplosie.

De 23-jarige verpleegster en haar kersverse echtgenoot Victor komen uit Lysytsjansk, in de oostelijke Oekraïense provincie Loehansk. Ze liepen op 27 maart naar huis, toen net onder haar een Russische mijn ontplofte. Zij verloor haar benen en vier vingers van haar linkerhand, hij bleef ongedeerd. Oksana moest vier operaties ondergaan voor het koppel een week geleden geëvacueerd kon worden naar de westelijke stad Lviv. Daar kochten ze ringen, een witte jurk en een taart. Ze zijn al zes jaar een koppel en hebben twee kinderen samen, maar vonden de tijd niet om te trouwen. Nu vonden ze dat niets hen mocht tegenhouden. “Het leven mag niet uitgesteld worden”, zei Oksana. Dus dansten ze, in het revalidatiekwartier van het hospitaal. Hij, eenvoudig in zijn blauw T-shirt. Zij, met haar witte kleed en bloemenkrans. Victor wiegde zijn vrouw op de tonen van een Oekraïens lied uit een kleine radio. Onder applaus van een handvol gasten en patiënten.