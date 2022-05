Drie babylichaampjes gevonden in kelder in buitenwijk van Parijs

De levenloze lichamen van drie baby’s zijn dinsdag aangetroffen in de kelder van een huis in de gemeente Ville-d’Avray, een tiental kilometer buiten de Franse hoofdstad Parijs. Dat heeft het parket van Nanterre gemeld.

Het parket heeft een onderzoek ingesteld naar de doodsoorzaak. De lijkschouwer zal moeten bepalen of het om foetussen of baby’s gaat en hoe lang ze al in de kelder lagen.

De lichaampjes werden dinsdagmiddag ontdekt door een bedrijf dat er werken uitvoerde. Het onderzoek is toevertrouwd aan de gerechtelijke politie van het departement Hauts-de-Seine.