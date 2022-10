Van blasé en lui tot gedreven en rolmodel: het hobbelige parkoers van Karim Benzema, de compleetste spits ter wereld

“Je mist de absolute honger naar goals, de obsessie van een topspits om historische doelpuntenrecords te vestigen.” José Mourinho beet het de luie Karim Benzema in 2010 toe. Pas twaalf jaar later lijkt de nu 34-jarige spits, lange tijd een van de meest omstreden spelers in Europa, die honger gevonden te hebben. Meermaals afgeschreven is hij na een imposante revival op dit moment wellicht de beste spits ter wereld én wellicht de winnaar van de Ballon d’Or 2022.