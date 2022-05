Buurtrestaurant in elke deelgemeente van Beringen

Het buurtrestaurant is een plaats waar iedereen elke maandag op een andere locatie welkom is om samen in een gezellige sfeer en tegen een budgetvriendelijke prijs te eten.

Maandag 2 mei stond in parochiecentrum De Schans in Beverlo het volgende op het menu: courgettesoep, cordonbleu met Hollandse saus, stooferwtjes, gratin en als dessert karamelpudding. Volgende week 9 mei is de afspraak in Campus De Klitsberg. Menu: romige paprikasoep, spieringkotelet met picklessaus, slaatje van de chef, rösti, speculaasmousse. Op 16 mei in Thuisverzorging De Eerste lijn Koolmijnlaan Beringen. Op 23 mei in de OC Cor Koersel. Prijs voor een maaltijd is 7,50 euro. Betalen kan ter plaatse op de dag zelf. De maaltijd wordt geserveerd om 12 uur. Reserveren: Uiterlijk tot vrijdag voordien, tel. 011/44.95.00 - dienstencentrum Klisberg.