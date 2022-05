VLDN organiseert groot dialectcongres in De Stegel

Veldeke Belsj Limburg komt op voor het gebruik en behoud van de Limburgse dialecten. Een andere organisatie, de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde, bestudeert ze. De VLDN organiseert gewoonlijk in elke novembermaand een groot congres, maar corona stak twee keer stokken in de wielen. Op 30 april vonden de bestuurders dan toch de ruimte, en nog wel in Molenbeersel.

De organisatie bleef niet gespaard van tegenslagen. Het was bestuurslid Jan Segers die zich inzette voor het welslagen van dit congres, en hij zou er ook zelf spreken. Tot grote verslagenheid van iedereen kon hij het resultaat van zijn inzet niet zelf meemaken, hij kwam op maandag 18 april plotseling te overlijden. Het congres ging niettemin door, en de 55 aanwezigen kregen tenslotte toch een mooie editie met voordrachten over de lokale geschiedenis, de voornamen van Kinrooi (door Ann Maynissen) en het lokale dialect. Jan Goossens verving Jan Segers en besprak het gebruik van kaarten in de dialectologie. Na de lunch waren er geleide wandelingen. Toine en René zorgden voor een muzikale noot in het Molenbeersels dialect, Theo Van Dael las poëzie voor in het Ophovens. Een opsteker in droevige tijden.(foto's: Frank Craemers)