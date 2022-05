Van somber naar euforisch in zeven songs: Arcade Fire maakt triomfantelijke terugkeer met ‘WE’

Vijf jaar na Everything Now komen de Canadezen van Arcade Fire eindelijk met nieuw werk naar buiten. Over hun zesde album WE, gemaakt met Radiohead-producer Nigel Godrich, hangt volgens frontman Win Butler de schaduw van de pandemie en het Amerika na Trump.

Halverwege de plaat kantelt de teneur spectaculair. Van donker naar licht in amper zeven songs en veertig minuten? Arcade Fire kan dat! In het eerste luik voeren somberte, angst en vereenzaming de boventoon, getuige titels als Age of Anxiety en End of the Empire. Uiteindelijk winnen hoop, vreugde en verbinding, waardoor WE als vanouds uitmondt in episch openbloeiende rocksongs (à la single The Lightning I, II) en euforische synthpop (Unconditional II (Race and Religion), met gaststem van Peter Gabriel). Van een triomfantelijke terugkeer gesproken. (gj)

‘WE’, Arcade Fire, nu te beluisteren.