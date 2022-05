Over grote borsten en condooms: Rammstein flirt met grens van kitsch en karikatuur op ‘Zeit’

LEES OOK. Albumtip: de ster van Ierse band Fontaines D.C. blijft maar rijzen

Van bij de opener Armee der Tristen grijpen ze de luisteraar bij het nekvel. Verwacht vooral geen verrassende koerswijzigingen of stijlbreuken. Ook een kwarteeuw ver blijft Rammstein synoniem voor pompeuze tanz metal. Till Lindemann zingt nog steeds met een sardonische grijns om zijn mond, terwijl de groep songtitels als Giftig, Zick Zack en Dicke Titten schraagt met vette gitaarriffs en gothische synth-panorama’s. In dikke wolken drama gedrenkte strijkers versterken helemaal de over the top-grandeur waarin het album baadt. Rammstein mag het dan allemaal met een vette knipoog brengen, voor subtiliteiten en fijngevoeligheden zijn we bij deze oosterburen ook nu aan het verkeerde adres. Tijdens de komende stadionshows scanderen fans gegarandeerd vlotjes het refrein van OK (“Ohne Kondom”, zonder condoom), iets waartoe we pakweg Niels Destadsbader of Metejoor hun aanhang niet meteen zien uitnodigen. Rammstein flirt nu eenmaal graag met de grenzen van controverse, kitsch en karikatuur.

LEES OOK. MUZIEKTIP. Om luid mee te brullen: De Nieuwe Lichting-laureaten SONS rocken overtuigend op nieuwe plaat

Alles op Zeit spat zo dynamisch en trefzeker uit de speakers dat je er moeiteloos het vuurwerk bij kunt voorspellen tijdens de theatrale livespektakels waarop Rammstein een patent heeft. Eén extra reden waarom fans daar ditmaal absoluut bij gaan willen zijn: in afsluiter Adieu hint Till Lindemann naar het mogelijke einde van de groep. “Adieu, goodbye, auf Wiedersehen / Die Zeit mit Dir war schön / Den letzten Weg musst du alleine gehen”, klinkt het. Mocht dit werkelijk het laatste album blijken, dan verlaat Rammstein de arena alleszins met een knal. (gj)

‘Zeit’, Rammstein, nu te beluisteren. Concerten 03-04/08 Park De Nieuwe Koers, Oostende.