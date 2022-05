Bilzense gemeenteraad heeft het over de aanleg van een nieuw parkeerterrein aan de site Katteberg

Bilzen

Dinsdagavond is er de gemeenteraadszitting in Bilzen. De raad keurt dan onder andere een nieuw verkeersreglement goed betreffende het inrichten van fietsstraten en fietszones. Aansluitend worden een aantal innemingen besproken die nodig zijn voor aanleg van fietspaden en de vernieuwde weginfrastructuur op de Spurkerweg. Op de agenda verder de aanleg van een parkeerterrein op de site Katteberg en een reglement voor het stallen van fietsen en bromfietsen op openbaar domein. De gemeenteraad start om 20u en is live tevolgen op je smartphone, PC of laptop via HBvL. (JoGe)