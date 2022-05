Lady Gaga lost nieuwe single voor ‘Top Gun 2’

Dinsdag bracht Lady Gaga (36) haar nieuwe single Hold my Hand uit. Het nummer zal vanaf eind deze maand ook door de luidsprekers van de bioscoopzalen schallen, want de zangeres schreef het speciaal voor het langverwachte vervolg op de eightiesklassieker Top Gun.

Ze heeft grote schoenen te vullen. Het themanummer van de originele film,Take my Breath Away van Berlin, won destijds een Oscar voor ‘best original song’. “Toen ik dit nummer voor de film schreef, besefte ik nog niet hoe gelaagd het was”, schreef Lady Gaga op sociale media. “Het gaat over de film, mijn eigen psyche en de aard van de wereld waarin we leven.”

“Dit is een liefdesbrief aan de wereld na een erg moeilijke periode. Ik heb zolang gewacht om het jullie te laten horen.” De bioscooprelease van Top Gun: Maverick, die oorspronkelijk gepland stond voor juli 2019, werd immers al een aantal keren uitgesteld. Eerst om de ingewikkelde stunts – het is en blijft een film met Tom Cruise – grondig te kunnen uitwerken, daarna omwille van de coronapandemie.