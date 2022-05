Poetin belt met Macron: “Het Westen kan helpen om oorlogsmisdaden van Oekraïne te stoppen”

De Russische president Vladimir Poetin en zijn Franse tegenhanger Emmanuel Macron hebben dinsdag opnieuw getelefoneerd. Het gesprek over de Russische inval in Oekraïne duurde meer dan twee uur, zo zei het Elysée, dat geen extra details gaf. Volgens het Kremlin hadden beide leiders het onder meer over de gevechten in de Oekraïense havenstad Marioepol en de evacuatie van burgers uit de staalfabriek Azovstal.