Tom Barman heeft script voor tweede langspeelfilm klaar

In 2003 debuteerde Barman als regisseur-scenarist met Any Way the Wind Blows, waarvoor hij ook zelf de muziek schreef. Daarna focuste hij zich weer volop op muziek en recenter ook fotografie. Tussendoor bleef hij echter werken aan het script voor een tweede film, dat al een aantal keer van titel veranderde. In het verleden had Barman het al over The Alcoholics en Drop Shot.

Het Belgische productiehuis Savage Film, dat ook instond voor D’Ardennen en Dealer, doet momenteel aan fondsenwerving. Wanneer de opnames precies van start gaan en wanneer de afgewerkte film in de zalen verschijnt, is nog niet duidelijk.