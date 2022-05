Burengeschil in Maasmechelen loopt uit de hand met slijpschijf

In Maasmechelen liep een discussie over een perceelgrens volledig uit de hand. Een expert zou de situatie ter plaatse komen inschatten zodat de vrederechter op basis van zijn verslag een beslissing kon nemen. Maar nog voor dat gebeurde, haalde één partij de omheining met een slijpschijf neer. Ook in Pelt botert het niet tussen enkele omwonenden. Er is overlast van een aantal pauwen die in hun moestuinen komen scharrelen. Daarnaast klaagt een koppel over overwoekerende planten en overhangende takken van het naburig perceel. Ze vragen met aandrang om dit voor eens en voor altijd op te kuisen.

‘Vrederechters’, VTM, 21.40u