Man City en Pep Guardiola proberen Kyle Walker klaar te stomen voor Real Madrid: “We nemen de beslissing op het laatste moment”

In de door City met 4-3 gewonnen heenwedstrijd van vorige week was John Stones op de rechtsback de gelegenheidsvervanger van Walker. Die viel echter reeds na 36 minuten geblesseerd uit, waarna met Fernandinho een middenvelder werd ingebracht en er geschoven moest worden. Eventueel is Joao Cancelo een optie op rechts. De Portugese international was er vorige week vanwege een schorsing niet bij. In zijn type-elftal kiest City-coach Pep Guardiola doorgaans voor Cancelo op links en Walker op rechts.

“Walker heeft meegetraind en zal meereizen naar Madrid”, vertelde Guardiola tijdens het persmoment. “Pas in Spanje zullen we de knoop doorhakken. Hij heeft drie weken niet getraind, maar we zijn op de eerste plaats bij dat hij terug is.”

De heenwedstrijd in het Etihad was een van de beste Champions League-wedstrijden in jaren. Met een nipte thuiszege is het voordeel in handen van de Citizens, die zich voor het tweede jaar op rij zouden kunnen plaatsen voor de finale. “Maar elke wedstrijd is helemaal anders. Waarschijnlijk zullen we nog beter moeten zijn dan vorige week. Wat vooral telt, is wat je geleerd hebt uit het vorige duel. Welke fouten er gemaakt zijn en hoe je die kan vermijden. Ervaring helpt daarbij, maar een garantie op succes is het zeker niet. Niemand kan dat voorspellen. Het is best mogelijk dat we een slechtere wedstrijd spelen dan vorige week en toch winnen. In zo’n wedstrijden heeft een team nooit de volle 90 minuten de controle.” (belga)