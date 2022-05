Realityreeks zet er voorlopig een punt achter

Na 96 afleveringen valt vanavond het doek over Chateau Meiland. Of dat definitief is, is onduidelijk.

Wat in 2019 begon als een kortstondige docusoap over hun verhuis naar Frankrijk, groeide uit tot een megahit in de Lage Landen. Martien en Erica doen in de laatste aflevering het chateau-verleden in de uitverkoop. Nu ze weer gaan verhuizen, moet alles worden opgeruimd. Zo komt er ruimte voor nieuwe avonturen: Martien maakt zijn debuut als acteur, de sjaalbusiness begint goed te lopen en de autobiografie is zo’n succes dat er een vervolg komt.

Of er na de zomer nog een nieuw seizoen komt van het programma is nog niet beslist. De voorbije maanden kwam het gezin in Nederland op televisie met het realityprogramma Chateau Bijstand, waarin ze een maand gingen leven van een uitkering in een aftandse woning. Chateau Bijstand, bij ons omgedoopt tot De Meilandjes Zonder Centen, is vanaf 11 mei op VTM2 te zien.

Chateau Meiland, Play5, 20.40u