Onze tv-tips: twee uiteenlopende oorlogsverhalen en vrouwen aan de macht

Oorlogswinter

NPO3, wo, 22.40u

Zeer degelijke verfilming van de bestseller van auteur Jan Terlouw. Een piepjonge Martijn Lakemeier, ondertussen in Nederland uitgegroeid tot een gevestigd acteur, kruipt in de huid van de tiener Michiel. Die raakt in de laatste winter van WO II betrokken bij het verzet. Al snel merkt hij dat de oorlog spannend lijkt maar vooral ook gruwelijk is. Omdat het een verfilming is van een jeugdboek, is ook het plot van de film niet al te ingewikkeld.

Suite Française

VTM 3, wo, 20.40u

Lucille ziet haar man vertrekken naar het front. Ze blijft achter met haar schoonmoeder en brengt haar tijd door met pianospelen. Wanneer ze verplicht worden een Duitse officier te huisvesten, voelt ze zich tot de man aangetrokken. Matthias Schoenaerts weet op uitstekende wijze het veelzijdige karakter van een Duitse officier neer te zetten. Dit is geen oorlogsfilm met een stuk romantiek, maar wel een romantische film met de oorlog op de achtergrond.

The Women

VTM3, wo, 22.35u

Vrouwen aan de macht in deze herwerkte verfilming van de gelijknamige komedie uit 1939. Regisseur Diane English leurde ruim tien jaar in Hollywood met haar script. Maar het wachten werd beloond. Eva Mendes, Jada Pinkett en Meg Ryan tekenen paraat in wat een groot kassucces werd. De film gaat over een gelukkig getrouwde vrouw die het gerucht te horen krijgt dat haar man vreemdgaat. Hoewel ze het niet kan geloven, begint ze te twijfelen aan haar huwelijk. (tove)