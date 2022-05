Lotto Soudal woedend op Sam Welsford voor duw tegen Arnaud De Lie: “Dit is moedwillig iemand tegen de grond rijden”

Topfavoriet Arnaud De Lie (Lotto Soudal) leek op weg naar de zege in de eerste etappe van de Vierdaagse van Duinkerke, maar werd ten val gebracht door Sam Welsford, die als eerste over de streep kwam. Ploegleider van Lotto Soudal Nikolas Maes reageerde woedend, diende een klacht in en kreeg gelijk. “Als iemand sneller is, moet je hem laten passeren.”

“Arnaud is naar het ziekenhuis overgebracht en zal in de tweede etappe niet van start gaan”, liet ploegleider van Lotto Soudal Nikolas Maes weten, meteen nadat Sam Welsford als eerste over de streep was gekomen in Aniche. “We hebben een klacht ingediend”, zei Maes. Die klacht zou tot de declassering van Welsford leiden, waardoor de Nederlander Arvid De Kleijn als winnaar werd aangeduid.

“Als dit niet moedwillig iemand tegen de grond rijden is, dan ken ik er niets meer van. Als iemand sneller is, moet je hem laten passeren en niet proberen tegen te houden. Dat ze hun plan trekken voor de resterende massaspurten. Vandaag waren we de enige ploeg die wilde rijden en dat gebeurt dit”, aldus een verbolgen Maes.