Sint-Vincentius Lanaken slaakt noodkreet: rekken met voedsel raken stilaan leeg

Voor de Vincentiusvereniging in Lanaken is het bang kijken naar de toekomst. “We willen graag iedereen helpen, maar momenteel krijgen we enerzijds meer vraag en is anderzijds ons aanbod aan vooral groenten in conserven zo goed als uitgeput. De rekken staan leeg en dat heb ik in de afgelopen decennia nog niet meegemaakt”, zegt voorzitter Luk Poismans. “We kregen de afgelopen maanden meer mensen over de vloer. Die toename kwam er onder andere door de steeds stijgende energieprijzen. Gezinnen met kinderen die het water dan aan de lippen staat en zich dan moeten wenden tot onder andere onze vereniging om op die manier de eindjes aan elkaar te knopen. Anderzijds was er natuurlijk de vreselijke oorlog in Oekraïne. Een groot aantal oorlogsvluchtelingen met een leefloon zijn nu ook bij ons cliënt en helpen we met voeding en kledij. Al met al steeg het aantal gezinnen dat bij ons aanklopt met tien procent. Dat houdt in dat zo ‘n 600 personen tweewekelijks een beroep doen op onze voedselpakketten.”

Depot Margot

Maar tegelijkertijd slonk het aantal aangeleverde producten. “Daar waar we in de coronaperiode werden overstelpt met giften, voeding van lokale winkels en de ons aangereikte federale middelen, is het alsof nu alles is stilgevallen. De voedselbanken krijgen minder binnen. Winkels en supermarkten zetten de tering naar de nering, waardoor ook vandaaruit minder voedseloverschotten naar ons toekomen. Ook de producten die ons werden beloofd en goedgekeurd uit Europa zit vooralsnog nog op slot. Gelukkig zijn er nog de verse groenten en fruit van depot Margot en ook de toelevering van brood is vrij stabiel gebleven.”

De voedselpakketten worden bij Sint-Vincentius in de Stationsstraat tweewekelijks bedeeld — © Johnny Geurts

Hulp

De Vincentiusvereniging en haar vrijwilligers zetten zich hard in om iedereen ter hulp te schieten. “Zonder onze hulp krijgen de mensen die hier tweewekelijks komen aankloppen het moeilijk, we doen er dan ook alles aan om deze crisis te overbruggen. Momenteel moeten we rooien met de middelen die we hebben. Ons bescheiden spaarpotje spreken we aan om zelf extra voedingsmiddelen aan te kopen. Waar we anders 12 producten in een voedselpakket staken, hebben we nu noodgedwongen moeten rantsoeneren naar amper 8 producten. We zorgen in de plaats voor extra porties rijst, spaghetti en brood. Deze toestand mag echter niet te lang duren. Ik denk wel dat we nog even de zomer door moeten en dat dan zeker de aanlevering van voedsel uit de Europese fondsen weer op gang komt.” Of hulp welkom is? “Uiteraard. Ik doe dan ook een beroep op lokale winkels en supermarkten om te kijken of zij ons producten die bijvoorbeeld de vervaldatum naderen kunnen aanreiken. Maar ook particulieren kunnen ons helpen met vooral conserven in blik”, aldus Poismans.

(JoGe)