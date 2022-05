Genkse voorzitter verdacht van gesjoemel maand langer vast met enkelband

De raadkamer van Tongeren bevestigde dinsdag de aanhouding van de voorzitter van de Genkse vzw Acli, die nu als de vzw Feniks door het leven gaat. De man wordt verdacht van gesjoemel met subsidiegelden. Volgens de eerste meldingen loopt de fraude op tot zo’n 225.000 euro. Dat is de helft van wat de vzw jaarlijks van Vlaanderen ontvangt, al zouden de frauduleuze praktijken waarvan de voorzitter verdacht wordt zich spreiden over meerdere boekjaren.

De bevestiging van de aanhouding betekent dat de Genkenaar een maand langer onder elektronisch toezicht staat, in combinatie met nog andere beperkende maatregelen. Volgens zijn advocaat Adam Miskovic stelt de verdachte het, gezien de omstandigheden, goed. “We hopen dat het onderzoek snel vooruitgaat”, vertelt Miskovic. “Zowel mijn cliënt als ikzelf zijn strijdvaardig. Ik wil nogmaals benadrukken dat er geen sprake is van enige vorm van zelfverrijking. Het is voor ons nu wachten op het hele verhaal, maar we zullen ons vastbijten in dit dossier”, aldus zijn raadsman die er aan toevoegt nog nooit iemand verdedigd te hebben die overduidelijk voor veel mensen al heel wat betekend heeft.

Valse facturatie

Het onderzoek naar mogelijke wanpraktijken binnen de vzw werd bij het parket gemeld door het departement Cultuur. Daar werden ze door een klokkenluider als eerste op de hoogte gebracht van onregelmatigheden waarna een klacht met burgerlijke partijstelling volgde. Zo luidt het dat er sprake zou zijn van valse facturatie waarbij onder meer goederen fictief werden aangekocht. Op die manier zou de verdachte geld van de rekening kunnen halen om voor andere doeleinden te gebruiken.

Of er werkelijk sprake is van “subsidieafwending en valsheid in geschrifte”, zoals de verdenking vandaag luidt, wordt onderzocht. Dat onderzoek staat nog maar net in de steigers en zal wellicht nog maanden in beslag nemen. ppn