Vlaamse lifter (22) die koppel neerschoot aangehouden voor poging moord, slachtoffers zwaargewond

De feiten gebeurden in de berm van de Grand Route in Anthisnes.

De 22-jarige lifter L.P. uit Gooik die zondagnacht in het Waalse Anthisnes een hulpvaardig koppel neerschoot, is aangehouden voor poging tot moord en verboden wapenbezit. Dat bevestigt het parket van Luik. Het mannelijke slachtoffer is nog steeds zwaargewond.

De jongeman uit Gooik was zondagnacht aan het liften op de Grand Route in Anthisnes. Een koppel, Younes (36) en de zwangere Leila (32) stopten met hun auto, waarin ook hun zoontje zat. De 22-jarige lifter zei hen dat hij naar Luik wilde, maar het koppel antwoordde daarop dat het moeilijk was omdat zij maar tot Seraing reden.

Toen Younes daarop in zijn gps wou kijken hoever het omrijden was, trok L.P. zonder enige aanwijsbare reden een pistool en vuurde drie kogels af op het koppel. Younes kreeg een kogel in de kaak en de rug. Leila kreeg een kogel in de arm.

Brief achtergelaten

Het koppel trachtte nog te vluchten, maar de zwaargewonde Younes reed met zijn auto in de kant. De dader was urenlang voortvluchtig maar kon uiteindelijk toch gearresteerd worden.

Volgens zijn vader werd L.P. al sinds zijn jeugd gepest en moet er nu iets “geknapt” zijn. De jongeman had zaterdag een familiefeest bijgewoond. Zijn vader had hem naar huis gebracht omdat de jongeman een glas te veel op had. Maar sinds zondag was hij spoorloos. Hij zou een brief achtergelaten hebben waarin hij zijn gal spuwde over allerhande zaken die niet goed gaan in ons land. Hij wilde uit het leven stappen.

“Mijn zoon doet geen vlieg kwaad. Al zijn hele leven heeft hij het moeilijk. Mijn zoon heeft autisme, en dat maakt het moeilijk voor hem om sociale contacten te leggen of een job te houden. Al van kleinsaf wordt hij gepest. Het leek de laatste tijd beter te gaan. In zijn brief schreef hij dat het hem allemaal te veel werd”, aldus de papa.

Hoe de jongeman, die een verzamelaar is van allerhande memorabilia uit de Tweede Wereldoorlog, aan een wapen kwam, is nog niet duidelijk. Mogelijk heeft hij dat voor 1.900 euro gekocht op een beurs in Ciney. Tegenover zijn vader beweerde hij dat hij dure medailles gekocht had. Wat hem bezield heeft om het koppel neer te schieten, blijft evenzeer onopgehelderd.