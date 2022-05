Arnaud De Lie komt ten val in spurt, Sam Welsford als eerste over de streep in eerste etappe van de Vierdaagse van Duinkerke

De Australiër Sam Welsford (26, DSM) kwam als eerste over de streep in de eerste etappe van de Vierdaagse van Duinkerke met aankomst in Aniche. In de spurt kwam topfavoriet Arnaud De Lie ten val na een contact met Welsford, al schoof de renner van Lotto Soudal nog als zevende over de streep. Vraag is nu of de jury gaat ingrijpen.