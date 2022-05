Van gescheurde kleding tot kapotte fietsen: Corda Campus krijgt eigen ‘Corda Repair Corner’

LEES OOK. Hasseltse jongeren leren huishoudelijke toestellen repareren

“Hier werken intussen enkele duizenden mensen, vaak jongeren, die weinig of geen tijd maken om kapotte dingen te laten herstellen”, zegt algemeen directeur Raf Degens van Corda Campus. “Nochtans geven wij, in onze organisatie alle aandacht aan duurzaamheid en circulariteit en dus zijn we op zoek gegaan om, naar het model van de bestaande Repair Cafés een eigen Corda versie te lanceren. We gaan nu zes maanden bekijken hoe dit loopt. Mensen kunnen hun spullen die stuk zijn, langs brengen en ofwel dezelfde dag ofwel een week later op dezelfde plaats weer ophalen.”

Hybride

“’Corda Repair Corner’ is het eerste hybride herstelpunt in Hasselt waar zowel vrijwillige als professionele herstellers aan de slag gaan om spullen een langer leven te geven”, zegt Raf. “Vrijwilligers van Repair café herstellen elektrische toestellen, mensen van Bewel zorgen voor retouches en herstellingen van kledij en de fietsenhersteller van Decathlon slaat letterlijk zijn tentje op. We zoeken nu nog een schoenhersteller die ook schoenen kan repareren. We gaan zes maanden proefdraaien maar hopen dat het echt aanslaat en dat we de openingsuren zelfs kunnen uitbreiden.”

“Hier werken duizenden mensen en dus is deze site een ideale testcase om gelijkaardige projecten later, naar andere bedrijvenzones of bijvoorbeeld het ziekenhuis en de kantoren in de buurt daar, uit te rollen”, zegt schepen Nele Kelchtermans (RoodGroen+). “Zo geven we tegelijk een duw aan een circulaire maatschappij maar ook aan de sociale economie.”

Corda Repair Corner is elke eerste dinsdag van de maand van 11.00 tot 15.00 uur geopend bij het onthaal van Corda 5.

