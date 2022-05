Onze reporters tippen hun favoriete fietsroutes

Zuid-Limburg: in het wiel van Rick de Leeuw

© luc daelemans

Journalist Sue Somers fietste 41 kilometer in het wiel van ingeweken Limburgers Rick de Leeuw en Maartje Elants: “Hier is het genieten geblazen van de uitzichten, waarvan deze route er veel te bieden heeft.”

Het glooiende Zuid-Limburgse landschap stelt zelden teleur. Of het nu de kronkelende veldwegen zijn rond pittoreske kerkdorpen zoals Mettekoven, Aalst of Gelinden, of de holle wegen waarlangs je diezelfde dorpen verlaat: telkens dienen zich nieuwe panorama’s aan waarin de fietser zich wil oriënteren. Daar het vliegveld van Brustem, hier een tumulus die herinnert aan het Gallo-Romeinse verleden van de streek.

Journalist Sue Somers. — © Raymond Lemmens

Ook de avonturiers komen aan hun trekken: de route voert over de taalgrens, langs het stroomgebied van de Jeker, die hier de Geer heet. De sfeer in Wallonië is gemoedelijk, de dorpen doen stuk voor stuk bucolisch aan. Voorbij het kasteel van Otrange en de Romeinse Kassei duikt de route opnieuw Vlaanderen binnen. Daarna is het slechts uitbollen om tot stilstand te komen aan café Bij Rita, voor ouderwetse en authentieke gezelligheid.” (ss)

Afstand: 41 kilometer, het gpx-bestand van de route download je hier.

Start: café Bij Rita, Henestraat 27, Heks.

Oplaadpunt elektrische fiets: fietscafé en loungebar Heirbaan 66, Helshovenstraat 18, Borgloon

Oud-Rekem: Water, veel groen en geschiedenis

© luc daelemans

Journalist Rudi Smeets leidt je langs natuurschoon naar knoopunt 58: “Uitblazen in de schaduw van kasteel d’Aspremont-Lynden in Oud-Rekem.”

Journalist Rudi Smeets. — © Boumediene Belbachir

Deze tocht doe ik enkele keren per seizoen, omdat het een combinatie is van water, veel groen en een stukje geschiedenis. Je start aan de brug van Vroenhoven, waar je vóór of na je fietstocht een bezoek kan brengen aan het belevingscentrum rond WO II en de wereld van de binnenvaart. Je fietst langs het Albertkanaal richting neanderthalersite in Veldwezelt en volgt dan een bijzonder mooi fietspad door een grensoverschrijdend Interreg-natuurgebied. Als je geluk hebt zie je in de delta van de Maas en de Zuid-Willemsvaart een kudde konikpaarden. Het lijkt wel de Camargue in Limburg. In het charmante Oud-Rekem - knooppunt 58 - kan je halverwege uitblazen op een leuk terrasje in de schaduw van kasteel d’Aspremont-Lynden. De terugweg naar het vertrekpunt doe ik doorgaans in de omgekeerde richting, maar je kan ook een lus maken via Lanaken. Op het einde wacht het terras van brasserie Onder de Brug, met geweldig zicht op het Albertkanaal. (rusm)

Afstand: 37,1 km

Start: brug van Vroenhoven

Knooppunten: 557 – 11 – 10 – 559 – 58 – 140 – 131 – 558 – 11 – 557

Haspengouw: Twee koersende rockers en één aanhangwagen

© luc daelemans

Journalist Christof Rutten reed 50 kilometer lang achter rockmuzikanten Bert Vliegen en Mattias Jonniaux door Haspengouw: “Deze tocht zou een (rock)klassieker moeten zijn.”

50 kilometer lang puffen in het wiel van Bert Vliegen uit Bree en Mattias Jonniaux uit Zonhoven. Beiden rockmuzikanten, respectievelijk bij Teen Creeps, Sophia en Whispering Sons en El Yunque en 30.000 Monkies. Ze hadden een fantastisch mooie tocht uitgekozen door Broekom, Jeuk, Sint-Truiden en via de Romeinse Kassei terug naar vertrekplaats Borgloon. Mooie vergezichten alom, al fungeerde uw dienaar - zelfs met een elektrische fiets - vooral als aanhangwagen van de twee trekpaarden. Soit. Laat mij thuis, en geniet ervan: deze tocht zou een (rock)klassieker moeten zijn. (cru)

Afstand: 50 kilometer

Start: Borgloon centrum. Oplaadpunt: Stroopfabriek, Borgloon.

Knooppunten: 154 - 151 - 537 - 536 - 158 - 160 - 165 - 181 - 182 - 184 - 185 - 134 - 168 - 169 - 161 - 162 - 153 - 152 - 154.

Riemst, Kanne, Maastricht: een tocht met de nodige hoogtemeters

Journalist Nele Coune fietste langs het water in Riemst, Kanne en Maastricht: “Onze drinkbussen waren op het einde leeg en wij ook.”

Goeie remmen en klimbenen. Die had ik vorig jaar nodig tijdens een fietstocht langs het water in Riemst, Kanne, Maastricht en ook een stukje Luik. Een tocht van iets minder dan 50 km, maar met de nodige hoogtemeters. Met mijn man in het wiel tijdens het klimmen en ik in zijn spoor tijdens het afdalen, koppelden we het sportieve aan het ontspannende. We keken uit over de ENCI-groeve, volgden de mergelgrotten langs de Maas, staken het Albertkanaal over en fietsten tussen de bossen en boomgaarden naar het Fort Eben-Emael. De stevigste beklimming bewaarden we voor het laatst. De Muizenberg klinkt niet echt intimiderend, maar met een gemiddeld stijgingspercentage van 5,9 procent over een afstand van 0,8 km (waarvan 100 m aan 14 procent) is het een pittige afsluiter. Onze drinkbussen waren op het einde leeg en wij ook.(neco)

Afstand: 46,2 km

Startplaats: Brug van Vroenhoven in Riemst

Knooppunten: 557 - 401 - 12 - 411 - 412 - 413 - 414 - 40 - 41 - 15 - 10 - 407 - 432 - 405 - 402 - 401 - 557