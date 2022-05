Ikea-werknemer onterecht ontslagen om etensbon van 2,50 euro

Een medewerker van de Ikea-vestiging in het Nederlandse Haarlem werd op staande voet ontslagen voor het ophalen van een extra tegoedbon. De kantonrechter oordeelde nu dat dat onterecht was en draaide het ontslag terug. Ikea moet zijn salaris doorbetalen.

De man draaide een zondagdienst, waarvoor Ikea één maaltijdbon ter waarde van 2,50 euro ter beschikking stelt. Dat was gecommuniceerd in een nieuwsbrief. Voorheen werden de bonnen uitgedeeld, maar later werd bepaald dat werknemers ze moesten ophalen bij de receptie. De man haalde echter zowel om 12 uur als om 16 uur een bon.

Toen de medewerker daarmee geconfronteerd werd, ontkende hij. Het voorval was echter vastgelegd op camera en vervolgens aan de man getoond. De man beweerde vervolgens dat hij de tweede bon voor een collega had gehaald. Die ontkende dat echter, waarop de bonnenhaler werd ontslagen. Hij stapte vervolgens naar de rechter.

De rechter erkent nu dat de ontslagen man een inconsistent verhaal vertelt, maar stelt hem toch in het gelijk. Hij oordeelt dat een dringende reden voor ontslag op staande voet ontbreekt. Om dat te kunnen doen, zou het volstrekt duidelijk moeten zijn dat meer dan één bon halen resulteert in direct ontslag.

Er kan echter niet worden vastgesteld dat de werknemer de nieuwsbrief heeft gelezen en er stond ook niet in dat werknemers geen bonnen voor elkaar mogen halen. Het ontslag was daarom een te zware sanctie. Het ontslag werd teruggedraaid, waardoor Ikea de werknemer het salaris vier maanden moet doorbetalen. Ikea hoeft het contract daarna wel niet te verlengen, omdat de arbeidsrelatie verstoord is.