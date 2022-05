Bjorn De Decker wint openingsrit Ronde van Bénin

Bjorn De Decker zette de eerste rit van de Ronde van Bénin op zijn naam. De 33-jarige Oost-Vlaming van het John Saey Cycling Team won dit jaar ook al een wedstrijd voor eliterenners zonder contract in Wortegem en in Lens-Saint Rémy.

De Decker was in het Afrikaanse plaatsje Djougou sneller dan de Kameroener Clovis Kamzong en de Marokkaan Adil El Arbaoui. Hij is ook de eerste leider in deze zesdaagse rittenkoers die zondag in Cotonou eindigt.