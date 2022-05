‘Game of thrones’-ster Sophie Turner en Joe Jonas verwachten tweede kindje samen

Actrice Sophie Turner - ofwel Sansa Stark in ‘Game of Thrones’ - en zanger Joe Jonas zijn sinds 2019 getrouwd. Een jaar later, op 22 juli 2020, beviel Turner van hun eerste kindje samen: dochter Willa Jonas. Bijna twee jaar later meldt het koppel nu dat er opnieuw een gezinsuitbreiding zit aan te komen. Een aankondiging die ze niet eender waar deden, maar wel op het prestigieuze Met Gala in New York. In een lang zwart Louis Vuitton-kleed toonde Turner trots haar beginnende babybuikje.

