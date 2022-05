Tongeren

Een helikopter, een vijftiental combi’s, ruim vijftig agenten en nog een onbekend aantal politiemensen in burger en verdekt opgesteld … Er werd in Tongeren niets aan het toeval overgelaten tijdens de jurysamenstelling voor het assisenproces over de moord op Silvio Aquino. Grote afwezige: Martino Trotta.