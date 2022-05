De lijkzak was al op weg naar het mortuarium, maar toen bleek de man erin niet dood

In Shanghai begint de vijfde week van de lockdown. Voedseltekorten en een gebrek aan medische zorg zijn nog steeds de norm. Het leidt tot een vertrouwensbreuk tussen staat en bevolking, die zich luidop afvraagt waarom ze niet meer rechten en bescherming krijgt. Zondag doken nieuwe beelden op van de schrijnende situatie in rusthuizen, wat het al broze vertrouwen weinig goed doet.

In het Xinchangzheng-zorgtehuis in Putuo, een district van Shanghai, ont­dekten twee ambulanciers dat een bejaarde die naar het mortuarium gebracht werd, nog leefde. Ze haalden er een verpleegster bij. Die ritste de gele lijkzak open en ­haalde het doekje weg dat op het gezicht van de man lag. Terwijl de mede­werkers van het mortuarium gefrustreerd tegen haar ­riepen, legde de vrouw het doekje ­terug, ritste de lijkzak toe en liep weg, om raad te vragen aan haar oversten. “Hij leeft nog, ik heb het gezien”, riep de ambulancier gechoqueerd. Even later werd de man weer naar het rusthuis gebracht.

Zijn die beelden uitzonderlijk, en welke reactie komt erop?

In China filmen moedige burgers voortdurend wantoestanden en posten die online. Meestal haalt de censuur ze na een paar uur weg. Dat lukte nu niet, omdat het incident vanuit verschillende hoeken door meerdere mensen werd gefilmd. In China, waar ouders en ouderen met respect ­behandeld horen te worden, raakt het voorval een gevoelige snaar, nog meer dan bijvoorbeeld beelden uit quarantaine­centra. De staatsmedia zagen zich dan ook gedwongen om het incident publiek te ­maken.

In zulke situaties proberen de ­Chinese autoriteiten snel zondebokken te zoeken om de kwestie te ontmijnen. Volgens de onafhankelijke nieuwssite Whats­onWeibo is de directeur van het rusthuis ­ontslagen en loopt er een onderzoek naar vier ambtenaren en een arts. Het rusthuis heeft zich verontschuldigd. De man zou in ­stabiele toestand in een ziekenhuis liggen.

Maar veel Chinezen zien in het voorval een metafoor voor het kille, harteloze ­beleid van de Communistische Partij. Er is een teveel aan regels over isolatie en ­besmettingen tegengaan, en een tekort aan zorg. China heeft tot vier keer minder ­verpleegsters per 1.000 inwoners dan ­België, dan is verwaarlozing van patiënten een reëel gevaar. ‘Dit werd gefilmd in één van onze rijkste steden, maar wat gebeurt er niet elders, waar niemand filmt’, aldus een Chinese internetgebruiker.

Is dit nog houdbaar, als iedereen zo ontevreden is?

Chinezen die vandaag corona ­krijgen, worden een nummer en belanden in primitieve, vuile detentiecentra. De lichten worden er nooit gedoofd en er is geen zorg, er zijn ­alleen constante temperatuurcontroles. Wie geen corona heeft, lijdt thuis honger omdat de Partij de ­voedselvoorziening niet kan garanderen door de vele besmettingen. Zonder ­vangnet ­vallen inkomens weg. De helft van de ­gepensioneerde Chinezen was niet ­gevaccineerd omdat ze niet voorgelicht werd. Levensreddende behandelingen voor ­andere ziekten zijn gestaakt.

De situatie is niet alleen zo erg in Shanghai en Peking. Minstens 30 miljoen Chinezen in andere steden leven in soortgelijke omstandigheden. De afgelopen ­weken schooide één miljonair op sociale media om voedsel, een andere stierf omdat hij geen medische hulp kreeg bij een hart­aanval.

Hoewel de onvrede gigantisch is, voelen Chinezen zich machteloos. Bijsturing van het beleid lijkt onmogelijk. ‘Er is niemand die nog tegen Xi Jinping, de Partijvoorzitter van Alles, durft in te gaan’, schrijft ­China-journalist Jeremy Goldkorn (SupChina). ‘Hij blijft vasthouden aan zijn ­zerotolerantie tegen covid, terwijl de ­economie langzaam wegzinkt.’

Volgens de partijpropaganda heeft ­China corona beter verteerd dan het ­Westen – wat op een aantal vlakken waar is – en moet het huidige beleid dus koste wat het kost voortgezet worden. Zelfs al is het virus nu besmettelijker en minder ­dodelijker voor gevaccineerden: terug­komen op beslissingen ziet de Communistische Partij als gezichtsverlies.

De Partij lijkt op dit moment ook niet bang voor de sociale kosten of de verontwaardiging. Ze heeft in het verleden een snoeihard eenkindbeleid ingevoerd – inclusief campagnes voor abortus en steri­lisatie – en een bloederige culturele zuivering georganiseerd, waarbij alle scholen ­jaren dicht gingen. Ook dat leverde protest op, maar telkens hield de Partij vast aan de aanpak. De politieke gedachtegang is dat de huidige ‘offers’ maar gebracht moeten worden, aangezien ze toch minder zwaar zijn dan die uit het verleden.

Wat volgt er nu?

Alle maatregelen ten spijt circuleert de omikronvariant nu in China, met veel aandacht voor Peking en Shanghai. De rest van het land en de plattelandsregio’s komen onvermijdelijk aan de beurt. Dat zal tot groot economisch verlies leiden. De uitbraak dreigt verder ook onze aanvoer­ketens te verstoren en de levensduurte in ­Europa omhoog te duwen. Het risico bestaat ook dat een groot aantal besmettingen bij een omvangrijke bevolking weer tot een nieuwe variant leidt. En hoewel veel Chinezen de lockdowns wel zullen overleven, is dit op lange termijn vooral een aanslag op hun mentale gezondheid. Ondanks alles zal Xi vasthouden aan de gemaakte keuzes, en het buitenland blijven verzekeren dat de ­Communistische Partij China’s economie goed draaiende zal houden.