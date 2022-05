Drie Albanese dieven opgepakt na inbraak bij bejaard koppel in Landen

Het trio had zondagochtend ingebroken in het huis van de bejaarden. Zij doorzochten er alle kasten en ook de auto en de schuur. Zij gingen met allerlei sieraden en zo’n vijfhonderd euro aan de haal. Een patrouille van de zone Getevallei kon de drie even later in de buurt inrekenen. Het betreft drie mannen van Albanese nationaliteit van respectievelijk 28, 40 en 55 jaar. De mannen konden geen aanvaardbare reden geven waarom zij tijdens de nacht in Landen vertoefden. Ze verklaarden dat zij naar Landen waren afgezakt om te werken op een werf. Bij hun arrestatie zaten hun schoenen vol modder terwijl hun broekspijpen kletsnat waren.

Bij een fouillering zijn meer dan duizend euro net als verschillende sieraden gevonden. Het slachtoffer herkende enkele sieraden als haar eigendom. De mannen blijven evenwel alle betrokkenheid bij de feiten ontkennen. De gerechtelijke diensten onderzoeken inmiddels of het trio nog andere strafbare feiten op zijn kerfstok heeft in de regio.

De onderzoeksrechter in Leuven heeft drie dieven onder aanhoudingsmandaat geplaatst die toesloegen bij een bejaard koppel in Landen en laten opsluiten in de Leuvense hulpgevangenis. Zij verschijnen vrijdag voor de raadkamer in Leuven die moet beslissen of zij al dan niet aangehouden blijven.

tb