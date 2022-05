Stijn Stijnen vindt dat de perceptie rond Racing Genk-trainer Bernd Storck te negatief is. — © TV Limburg

Genk

“Tijd om een streep te trekken onder de negativiteit en verder te bouwen op deze 6 op 6.” Woorden van analist Stijn Stijnen in TVL Sportcafé over Racing Genk. Het team van Bernd Storck begon prima aan de Europe Play-Offs. En toch moet Bernd Storck vechten tegen een negatieve perceptie. Onterecht, zegt Stijnen, want de resultaten zijn er, maar de trainer mist een stukje appreciatie.