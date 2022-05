Politie pakt kerels van 15 en 16 jaar oud op die verdacht worden van drugshandel

Het wijkondersteuningsteam (WOT) West hield zaterdag een jonge bromfietser in het oog omdat die heel gehaast leek rond te rijden. “Toen hij op de Amerikalei een pand bezocht werd hij gecontroleerd bij het buitengaan. De 16-jarige had 36 dosissen cocaïne verstopt in zijn bromfiets”, zegt de politie, die ook een huiszoeking uitvoerde. Bij hem thuis nam de politie 4.000 euro cash geld en twee paar merkschoenen in beslag.

Nog op zaterdag pakte het WOT Noord een dealer van amper 15 jaar oud op. De jongeman had net cocaïne verkocht. Tijdens zijn arrestatie werd hij weerspanning en verwondde hij een inspecteur. “De bromfiets waarmee hij reed bleek niet verzekerd en opgevoerd”, zegt de politie. Beide jongens moesten voor de jeugdrechter verschijnen.